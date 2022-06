Marçal assinou com o Botafogo até o fim de 2023 - Thiago Ribeiro/Botafogo

Publicado 23/06/2022 18:34

Rio - Mais recente reforço do Botafogo, o lateral-esquerdo Fernando Marçal segue sua rotina de treinos para a partir de julho fazer sua estreia pelo clube carioca. O jogador, de 33 anos, contratou o personal Matheus Mendes, para complementar sua preparação. O profissional mostrou um vídeo com os exercícios realizados pelo jogador. Confira acima!



O jogador já foi aprovado nos exames médicos e só deve estrear com a abertura da próxima janela de transferência em julho. O experiente lateral também já participa dos treinamentos com o elenco Alvinegro sob o comando do português Luís Castro.

Formado nas divisões de base do Grêmio, o atleta teve passagem por seis clubes e rodou o futebol europeu, por países como Portugal, Turquia, França e Inglaterra. No Velho Continente, ele atuou pelo

Torrense, CD Nacional, Gaziantepspor, Guingamp, Lyon e Wolverhampton.

Na última temporada, com a camisa dos Lobos, Marçal disputou 19 partidas (17 delas na Premier League). Apesar de ter sido titular em diversos momentos, ele não estufou a rede ou contribuiu com assistência na campanha do time inglês.