Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/06/2022 12:49

Rio - Em entrevista concedida nesta sexta-feira, o treinador do Botafogo, Luís Castro, fez duras críticas ao CT Lonier, onde a equipe realiza os treinamentos. O português comparou o local com um estacionamento pelo piso duro e que tem exposto os jogadores a problemas físicos.

"No lado prático, tem um CT com um piso duríssimo que é bom para estacionar carro, mas que temos que treinar lá mas que causa muitos problemas devido à dureza do piso. Não temos um CT com as condições mínimas para o dia a dia", reclamou o técnico.

O Alvinegro passa a treinar no Lonier pelas obras no Campo Anexo do estádio Nilton Santos. O clube chegou a procurar a alternativa de treinar no Centro de Futebol Zico (CFZ), mas não concluiu o negócio. Além disso, a mudança de local de treinos gerou o distanciamento entre os departamentos do clube, já que o Lonier fica na zona oeste do Rio, longe da estrutura que já existia no Engenhão. Por isso, Castro afirma que as condições são preocupantes.

"Temos uma academia longe de nós e que quero ter mais perto. Tenho consciência que o mercado não vai dar sempre o que teremos. É uma organização e estrutura que queremos mais perto mas andam tão distantes. Não conhecemos os líderes dos departamentos em dois meses porque não temos estrutura. É isso que deve preocupar o projeto. Quero muito atingir tudo o que o Botafogo quer, mas faltam muitas condições práticas para chegar a isso e as pessoas precisam ter consciência disso.", disse.