Erison, artilheiro do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/06/2022 15:13

Rio - Em grande fase no Botafogo, Erison comemorou a fase artilheira pelo Alvinegro e admitiu que tem desejo de permanecer no clube carioca, com quem tem contrato até dezembro de 2023. Em entrevista ao portal "Lance!", o jogador, de 23 anos, comentou sobre as conversas para estender o vínculo.

"Já entraram em conversa sim de renovação, costumo ficar fora disso, foco em treinar e jogar. Meu empresário sabe o que faz de melhor, deixo com ele. Já falei que quero ficar no Botafogo, estou feliz, vivo momento muito bom", disse Erison ao 'Lance!'.



"O Botafogo é minha casa, desde que cheguei. Estou muito feliz, com torcedores, comissão técnica, staff. É surreal falar isso, ser recepcionado assim em clube e cidade grandes é para poucos. Me sinto feliz e honrado. É trabalhar mais. O Botafogo é minha casa, é meu lar. Gosto de estar no CT e jogar no Nilton Santos, as festas da torcida são surreais", completou.

No próximo domingo (26), o Botafogo encara o clássico contra o Fluminense, às 16h, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa a sétima colocação e soma 18 pontos, enquanto o Tricolor está posicionado em sexto, com a mesma pontuação.