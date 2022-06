John Textor consegue linha de crédito de R$ 2,8 bilhões para a compra das ações do Lyon - Foto: Divulgação/AFP

John Textor consegue linha de crédito de R$ 2,8 bilhões para a compra das ações do LyonFoto: Divulgação/AFP

Publicado 24/06/2022 16:10

Rio - O acionista do Botafogo, John Textor, conseguiu a assinatura da holding "Cannae" na carta de intenção, nesta sexta-feira (24), para investir na empresa Eagle Football Holdings, que pertence ao investidor norte-americano. Na ocasião, o empresário adquiriu uma linha de crédito de até 523 milhões de euros (cerca de R$ 2,8 bilhões) para acertar a compra das ações do Lyon, da França.

A Cannae e outros investidores terceirizados pretendem contribuir para a ampliação da rede de clubes de futebol de John Textor, incluindo a aquisição da maior parte das ações do Lyon. Na última segunda-feira, o clube francês anunciou o acordo com o empresário para se tornar o sócio majoritário.

Em comunicado oficial da Cannae nesta sexta-feira, a transação deve ser concluída no segundo semestre de 2022. E parte ou toda linha de crédito pode ser convertida depois em ações da Eagle Football Holdings, que pertence a John Textor. Por outro lado, a holding diz que não há garantia de que a empresa do acionista norte-americano vai consumar a compra do Lyon.

A empresa de John Textor detém 90% da propriedade do Botafogo, 80% do RWD Moleenbeek, da segunda divisão Bélgica, e 40% do Crystal Palace, da Premier League.