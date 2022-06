James Rodríguez está há um ano no futebol do Catar - AFP

Publicado 25/06/2022 14:24

Apesar de ter avançado com o Al-Rayyan, de acordo com a imprensa do Catar, o Botafogo ainda tem que convencer James Rodriguez a vir para o Brasil, mas não será fácil. O meia colombiano recusou a primeira oferta feita pelo Glorioso, informou o jornalista Fabrizio Romano, especialista em marcado de transferências no futebol.

James deixará o o Al-Rayyan e não descarta o Botafogo, mas quer muito retornar ao futebol europeu. Por isso, ele aguarda mais movimentações na janela de transferências atuais antes de tomar uma decisão. Entretanto, ainda não recebeu propostas que agradem.



Segundo o jornal 'Al-Raya', do Catar, o Al-Rayyan aceitou a proposta alvinegra para negociar James por 5,3 milhões de euros (cerca de R$ 29,3 milhões). Entretanto, o Botafogo não confirma a informação.



Textor é o responsável por negociar diretamente com James Rodriguez e tentar convencê-lo a jogar novamente no futebol sul-americano.

O colombiano foi um dos destaques da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e tem vasto currículo na Europa, com passagens por Porto, Mônaco, Real Madrid, Bayern de Munique e Everton. Ele está no Al-Rayyan desde 2021.