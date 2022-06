Eran Zahavi acerta com Maccabi Tel Aviv após recusar proposta do Botafogo - Foto: Divulgação/PSV

Publicado 26/06/2022 13:23

Rio - Alvo do Botafogo, Eran Zahavi acertou o seu novo destino neste domingo (26). O atacante israelense, de 34 anos, foi anunciado pelo Maccabi Tel Aviv, de Israel, após recusar uma proposta do Alvinegro. A família do jogador se mostrou reticente em se mudar para o Rio de Janeiro, alegando questões de segurança.

O atacante assinou contrato por duas temporadas com o clube israelense, até junho de 2024, e afirmou que está animado por retornar ao Maccabi Tel Aviv, que defendeu entre 2013 e 2016. Ao todo, foram 157 partidas disputadas, 122 gols e 28 assistências em sua primeira passagem.

"Quero agradecer aos torcedores do Maccabi, que não poderia decepcionar e meu coração não me deixou escolher outra coisa. Eu tenho a chance de retribuir o amor ao longo do caminho. Ao longo da minha carreira sempre me propus desafios não tão simples, desafios que se equiparam aos do clube - buscando a excelência e conquistas coletivas e individuais. Pretendo dar tudo de mim para ajudar meus companheiros e todos os envolvidos no clube a alcançar os objetivos e o sucesso que todos desejamos", declarou Zahavi.