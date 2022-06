Luís Castro, técnico do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Luís Castro, técnico do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/06/2022 14:29

Erison em ação pelo Botafogo Vitor Silva/Botafogo Rio - O Botafogo pode ter um desfalque importante para a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o América-MG, na próxima quinta-feira, no Independência. Segundo o site "GE", o atacante Erison vem sofrendo com dores nas costas desde a última semana e pode ficar de fora da viagem para Belo Horizonte.

Erison alega incomodo na região há alguns dias. O atacante, inclusive, não participou do treino da última sexta-feira e no clássico contra o Fluminense, no último domingo, foi sacado do time titular de última hora após sentir no aquecimento. Ele chegou a ser anunciado na escalação oficial do Glorioso para iniciar a partida.

Sem "El Toro", a tendência é que Matheus Nascimento ganhe uma nova chance. O jovem foi o escolhido por Luís Castro para substituir o camisa 89 no clássico do último domingo.