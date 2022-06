Gatito Fernández, goleiro do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 27/06/2022 16:33

Rio - O paraguaio Gatito Fernández, do Botafogo, recebeu, na última quinta-feira (23), o título de cidadão carioca, em homenagem na Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro. Além do goleiro, o zagueiro argentino Joel Carli e o empresário norte-americano John Textor também receberam o título. Após a derrota para o Fluminense, Gatito falou sobre a emoção de se tornar, oficialmente, um cidadão carioca. Confira:

Perguntei ao Gatito Fernández, goleiro do #Botafogo, sobre a emoção de se tornar, oficialmente, um cidadão carioca. pic.twitter.com/eAbVSYn4XM — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) June 27, 2022

"Muito gratificante para mim. Quando vim ao Rio de Janeiro, o carioca tinha uma ilusão muito grande de fazer um bom trabalho dentro do Botafogo. Estava vindo para um clube muito grande, muito tradicional, e, graças a Deus, com o decorrer do tempo consegui ganhar o respeito da torcida e esse título carioca é muito importante por tudo que já passei nestes anos aqui, pelo carinho que tenho pela cidade. Também sou muito grato ao Botafogo que me abriu as portas para poder mostrar o meu trabalho", disse o goleiro paraguaio.

Agora, o Botafogo segue sua preparação para os próximos compromissos. Na quinta-feira (30), o Glorioso enfrentará o América-MG, às 19h (horário de Brasília), no Independência. O confronto será válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.