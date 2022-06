John Textor, dono do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

John Textor, dono do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 28/06/2022 15:10

Rio - Kayque está por detalhes de permanecer no Botafogo por mais tempo. O Glorioso avisou ao Nova Iguaçu que possui o desejo de adquirir o volante de 21 anos em definitivo e uma reunião neste fim de semana encaminhou as negociações para um final feliz.



Botafogo está por detalhes de acertar com volante em definitivo Foto: Vitor Silva/Botafogo

O volante, outrora emprestado até o fim desse mês, vai assinar um novo contrato até o fim de 2025 e receber um aumento salarial. O Botafogo vai pagar R$ 300 mil para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta, algo previamente acordado entre as partes. A "Rádio Tupi" informou primeiramente.



O Botafogo já costurava há semanas um acordo para estender o empréstimo de Kayque até o fim do ano, mas resolveu logo adquiri-lo de forma definitiva. O contrato de empréstimo deve passar por nova extensão para que ele esteja disponível para atuar contra o América-MG, na próxima quinta-feira, quando o mês já tiver virado, mas depois será confirmado como definitivo.



A negociação não foi considerada difícil. Pelo contrário: ao estafe, Kayque mostrou vontade de permanecer no Botafogo, que foi pelo caminho recíproco.



O meio-campista tem sido titular de Luís Castro nos últimos jogos. Ele, inclusive, marcou o gol da vitória sobre o São Paulo.