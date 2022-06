Jorge Braga, CEO do Botafogo - Reprodução/Instagram JorgeBraga

Publicado 28/06/2022 16:40

Rio - O CEO do Botafogo, Jorge Braga, será homenageado na Câmara Municipal de Nova Friburgo, na próxima quinta-feira (30), por conta dos "serviços prestados ao Botafogo de Futebol e Regatas e à contribuição relevante para a criação da SAF do clube". A iniciativa é do vereador Max Bill (Avante-RJ), que também é conselheiro do Glorioso.

A cerimônia acontecerá a partir das 18h30 (horário de Brasília), e será aberta ao público. O próprio vereador, inclusive, disse que "todos os botafoguenses estão convidados" para a homenagem.

Na quinta-feira, dia 30 de Junho de 2022, o CEO do Botafogo Jorge da Gama Braga Neto, visita Nova Friburgo para receber do vereador Max Bill a Moção Especial de Louvor pelos serviços prestados ao Botafogo de Futebol e Regatas, contribuindo relevantemente para a criação da SAF. pic.twitter.com/SK66NAeMHv — Max Bill M Ratamero (@MaxRatamero) June 28, 2022

Vale lembrar que Jorge Braga chegou a passar dez dias internado para tratar de uma infecção bacteriana. Porém, recebeu alta na última quarta-feira (22), e já retornou aos trabalhos pelo Glorioso.