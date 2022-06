Luís Castro, técnico do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/06/2022 13:53

Rio - A Seleção Brasileira comemora nesta quarta-feira (29) 64 anos do primeiro título mundial. Recém-chegado no futebol brasileiro e já mostrando ser um grande fã, o técnico Luís Castro, do Botafogo, exaltou nas redes sociais a importância de um trio de ídolos do clube da estrela solitária: Didi, Garrincha e Nilton Santos.

"Faz hoje 64 anos que o Brasil ganhou a sua primeira Copa do Mundo em 29 de junho de 1958, Brasil 5-2 Suécia. O País do Futebol, do qual brota talento como água numa cascata, assumia o seu lugar no topo do Mundo", disse Luís Castro, acrescentando:

"Este título só foi possível com a contribuição fundamental de 3 fantásticos jogadores que tinham a Estrela Solitária ao peito: Nilton Santos, Didi e Garrincha. 3 lendas, 3 ídolos, 3 homens que mudaram a história do futebol no Brasil e no Mundo. Trabalhemos juntos para honrar o seu legado. Pelo Botafogo, pelo Futebol", completou.

Quando assumiu o Botafogo, no mês de abril, Castro chegou exaltando a história da nossa seleção e como o Brasil é um celeiro de craques. O português sempre destaca em entrevistas alguns ídolos que o Alvinegro colocou no cenário da amarelinha.