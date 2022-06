Daniel Ruiz - Divulgação

Daniel RuizDivulgação

Publicado 29/06/2022 18:18

Rio - O Botafogo promete movimentar a próxima janela de transferências. De acordo com o site "Fogãonet", o Glorioso está de olho na contratação do meia Daniel Ruiz, do Millonarios. O jovem de 20 anos é apontado como uma promessa do futebol colombiano.

Ruiz tem um perfil que agrada John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo. Jovem e com potencial de venda no futuro, a ideia é que ele chegue, se ambiente e seja utilizado aos poucos no time. O interesse existe desde a última janela.

Meia habilidoso, Daniel Ruiz foi um dos destaques do Millonarios na classificação sobre o Fluminense, na pré-Libertadores. O jogador está avaliado em € 4 milhões (cerca de R$ 21,6 milhões).