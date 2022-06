Luiz Gustavo - Divulgação / Fenerbahçe

Luiz GustavoDivulgação / Fenerbahçe

Publicado 30/06/2022 12:00

Rio - A negociação do Botafogo com o volante Luiz Gustavo tem repercutido na imprensa turca. No entanto, de acordo com o jornal "Sabah Spor", há um impasse nas conversas. Com um salário considerado elevado para os padrões do Alvinegro, o Glorioso topou pagar somente metade dos vencimentos do atleta convocado por Felipão para a Copa de 2014. Com isso, a negociação acabou ficando no "modo de espera".

Os valores de Luiz Gustavo são um problema inclusive para o Fenerbahçe, atual clube do brasileiro. Segundo a publicação, o meia ganha cerca de 4 milhões de euros por ano, algo na casa de R$ 1,8 milhões por mês. Esse seria o motivo do desejo do clube turco querer negociar o jogador. Ele recusou uma oferta de redução salarial e tem contrato até junho de 2023.

Revelado pelas categorias de base do CRB, de Alagoas, Luiz Gustavo foi contratado ainda jovem pelo Hoffenheim, da Alemanha. Em 2010 chegou ao Bayern e atuou por três temporadas. Em seu período de maior destaque, o meia defendeu o Wolfsburg, de 2013 a 2017. No ano seguinte se transferiu para o Olympique de Marselha. Desde 2019, Luiz Gustavo, que tem 34 anos, atua no Fenerbahçe.