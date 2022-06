Neymar com a camisa do Botafogo - Reprodução/Twitter Botafogo

Publicado 30/06/2022 15:41 | Atualizado 30/06/2022 16:01

Rio - Nos últimos dias, a notícia de que Neymar não estaria nos planos do Paris Saint-Germain tem animado torcedores de diversos clubes do planeta. Nesta quinta-feira (30), o empresário americano John Textor, dono de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, respondeu um comentário de um torcedor que pediu a contratação do jogador de 30 anos para o Glorioso.



"2% de probabilidade?... Por que não?", disse John Textor.