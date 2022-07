Treinador do Botafogo justificou derrota com o número de desfalques e afirmou necessidade de reforços - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/07/2022 11:23

Rio - Após a derrota do Botafogo por 3 a 0 para o América-MG na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Estádio Raimundo Sampaio, o treinador Luis Castro recebeu muitas críticas da imprensa esportiva. Os comentaristas do Grupo Globo, André Loffredo e Luiz Teixeira, afirmaram que a equipe carioca ficou em uma situação bem complicada com o resultado e criticaram as declarações do técnico na entrevista após a partida.

"É muito difícil dizer não tem nenhuma chance, vai jogar em casa. Tem pouca chance, mas tem. Essa história de “nosso time não foi competitivo, temos que mudar” me parece uma justificativa fácil, “o adversário correu mais, teve mais disposição”. Será que os jogadores acordaram desanimados? Não é assim que funciona. Será que não tem alguma coisa do técnico que faça o time correr certo, para não estar desorganizado? O Botafogo tem dois jogos antes da volta, contra Bragantino e Cuiabá, se apresentar esse futebol todos os adversários são difíceis", disse Loffredo no "SporTV News".

"Se pegar os jogos contra Fluminense e América-MG, há semelhanças no quesito setor defensivo. A defesa foi muito mal. Qual a diferença que encontrei? Contra o Fluminense, o adversário usou e abusou das jogadas pelo chão, não deram muito certo além do gol. Ontem a aposta foi na bola aérea, o América-MG fez três gols, com zagueiros praticamente assistindo. A grande chance do Botafogo foi com Matheus Nascimento, mas o América quase fez mais um no contra-ataque. Parece muleta para justificar derrota. Elogiamos muito coletiva dos técnicos estrangeiros, mas a do Luís Castro ontem para o vestiário não caiu muito bem. Além das justificativas de falta de vontade, se escorar em elenco de Série B no meio de temporada, seis meses depois, não cai muito bem para elenco fragilizado animicamente", emendou Luiz Teixeira.

Outra questão criticada pelos comentaristas foi a fala do português que o Botafogo jogou contra o América-MG com o "time da Série B". Para eles, a fala foi infeliz, já que, depois de tantos reforços na primeira janela, é preciso qualificar a equipe.

"Está todo mundo vendo, não precisa falar isso. Jogadores sabem que vêm da Série B, os outros que chegaram não estão fazendo tanta diferença. A torcida, o treinador e o adversário sabiam. Se vencesse, o discurso não seria esse. Não mentiu, mas não acho necessário esse tipo de justificativa. Só tem a perder com ela", afirmou Luiz Teixeira.

"Vários jogadores desses de Série B têm condição de atuar no Botafogo. Tem que qualificar seu elenco, ter jogadores de alto nível, mas na transição eles tem condição. A ideia é ir qualificando, mas no momento é o que tem. É para tomar 3 a 0 e comprometer o confronto? Não acho a justificativa válida. São duas justificativas bem fracas, embora sinceras de acordo com o que ele pensa, não necessariamente corretas", completou Loffredo.