Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luis CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 01/07/2022 09:00 | Atualizado 01/07/2022 09:05

Rio - No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo foi derrotado por 3 a 0 pelo América-MG e ficou em situação delicada na competição. Ao fim da partida, o técnico Luis Castro lamentou o resultado e citou as dificuldades para escalar a equipe carioca que entrou em campo com muitos desfalques.

"Eu acho que todos nós estamos de acordo de que precisamos nos reforçar. Nem que seja com os jogadores que estão fora por lesão. Hoje jogamos com equipe do ano passado, da Série B, com Sampaio e Patrick de Paula. Claro que para uma Série A normalmente não se joga só com os atletas do campeonato anterior. Claro que reforços têm que vir. Se olharmos, também nos falta o Erison, o Lucas Fernandes, o Piazon, o Victor Cuesta, para sermos mais fortes", disse.

Com o resultado, o Botafogo precisará vencer por quatro gols de diferença no Rio para avançar de fase. Castro lamentou a falta de consistência do setor defensivo na derrota em Belo Horizonte.

"O que tinha acontecido com a equipe em termos defensivos no controle de jogo aéreo hoje ruiu por completo. Cada vez que o adversário ia à área e cruzava, nos colocava em claras dificuldades. Nunca fomos uma equipe estável. Começamos mal o jogo. No primeiro momento do jogo cometemos um erro e, a partir dali, foi uma sequência de erros que levou a um resultado volumoso", disse.