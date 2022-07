Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 30/06/2022 20:56

Mais uma exibição terrível do Botafogo e também resultado negativo, mas dessa vez pode resultar na desclassificação na Copa do Brasil. Em Belo Horizonte, o time de Luís Castro encarou o América-MG e foi derrotado por 3 a 0, com gols de Wellington Paulista, Alê e Danilo Avelar. Durante o jogo, o treinador português foi xingado pelos alvinegros presentes no estádio.

O primeiro tempo do Botafogo foi muito fraco. Uma lástima, com atuação ruim da zaga ao ataque. O time jogou mal e sofreu um gol logo aos cinco minutos de jogo e novamente com a lei do ex em ação. Patric avançou pelo lado direito e acertou o passe para Wellington Paulista, que estava livre na área. O centroavante cabeceou para abrir o placar. O Alvinegro até esboçou uma reaçãozinha depois dos péssimos 20 minutos iniciais, com as duas bolas na trave de Matheus Nascimento. Depois disso, o América-MG tomou conta novamente e obrigou Gatito a fazer grandes defesas.

Aos 34 minutos, o Coelho ampliou o marcador em mais uma bobeada do setor defensivo do Botafogo. Patric novamente acertou um bom cruzamento na área alvinegra, e Danilo Avelar subiu mais alto que os marcadores e cabeceou para fazer o segundo dos donos de casa.

Para o segundo Luís Castro sacou Philipe Sampaio e colocou o jovem Jeffinho. Ou seja, o téncico tirou o esquema de três zagueiros para ter mais um jogador no meio de campo. A estratégia do português, entretanto, não deu certo. O Alvinegro continuou mal na partida e via o América-MG tomando conta do jogo.

Aos 13 minutos, o Coelho deixou a vida do Botafogo ainda mais complicada. Após bom contra-ataque, com boa troca de passes, a bola foi lançada na área do Alvinegro, e Alê finalizou de primeira, sem chances para Gatito, e fez o terceiro do time mineiro.

Depois disso, o Botafogo, com receio de tomar mais gol e se complicar ainda mais para o jogo da volta no Rio de Janeiro, no dia 14, recuou para segurar a derrota por "apenas" 3 a 0 e tentar reverter no Nilton Santos.

Agora, o time de Luís Castro vira a chave e volta a ficar no Brasileirão. Na próxima segunda-feira, às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, o Alvinegro pega o Red Bull Bragantino, às 20h, pela 15ª rodada da competição.