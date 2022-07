André Rizek - Reprodução/SporTV

André RizekReprodução/SporTV

01/07/2022

Rio - O jornalista André Rizek, apresentador do "Seleção SporTV", comentou, nesta sexta-feira (01), sobre a polêmica fala do técnico português Luís Castro, do Botafogo, que disse que "jogou com equipe de Série B"

"Quando ele diz que o Botafogo jogou com o time da Série B ele tem toda a razão. Mas Hugo e Kayque brilharam na vitória sobre o Internacional, por exemplo, e ninguém falou que estavam na Série B. Quando o Botafogo teve grandes vitórias sobre São Paulo e Inter, a situação não foi tão diferente assim. A realidade do elenco do Botafogo é essa, nas vitórias e nas derrotas. Elencos frágeis como o Avaí dão jeito de não levar nó tático ou lavadas como o Botafogo levou ontem", disse.

O jornalista também comentou sobre sua expectativa para o ano do Botafogo. Na visão de Rizek, o Glorioso terá um ano tranquilo, sem medo do rebaixamento, e garantindo uma vaga na Copa Sul-Americana.

"Enxergo o ano do Botafogo como um ano para fazer um campeonato seguro e terminar sem sustos na Série A, pegar uma vaguinha na Sul-Americana, para o ano que vem quem sabe pensar em dar voos mais altos. Acredito que esse resultado de ontem reforce essa tese. Esse Botafogo só ganhou de 3 a 0 do Ceilândia, na ida e na volta, o que me leva a crer que já era. Está virtualmente eliminado na Copa do Brasil e vai se dedicar integralmente ao Campeonato Brasileiro", finalizou.