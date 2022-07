Lucas Fernandes em atividade pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Lucas Fernandes em atividade pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 01/07/2022 17:32

Rio - Após derrota acachapante pela Copa do Brasil, o Botafogo pode ganhar um bom reforço para o duelo com o Bragantino, na próxima segunda-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com informações do jornalista Fabiano Bandeira, o meia Lucas Fernandes calçou chuteiras e participou da atividade no CT Lonier com jogadores que não atuaram ou jogaram pouco tempo na partida contra o América-MG.

Lucas Fernandes não entra em campo desde a derrota para o Palmeiras, no dia 9 de junho, e estava em transição após se recuperar de lesão. O Botafogo, como nova postura adotada, não informa detalhes sobre os atletas no departamento médico.

Outros três jogadores também apareceram no CT Lonier, mas fizeram apenas trabalho em volta do campo: Barreto, Lucas Piazon - que se recupera de problema no ombro sofrido na partida contra o Internacional - e Erison - fora do último jogo por uma lombalgia.

O Botafogo fará mais duas atividades no Rio de Janeiro para fechar a preparação visando o duelo com o Bragantino. A expectativa é de alguns retornos, já que o técnico Luís Castro tem enfrentado dificuldades na montagem da escalação inicial.