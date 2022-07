Daniel Ruiz é monitorado pelo Botafogo - Foto: Divulgação/Millonarios

Daniel Ruiz é monitorado pelo BotafogoFoto: Divulgação/Millonarios

Publicado 01/07/2022 18:02

Rio - Na mira do Botafogo, Daniel Ruiz pode seguir novo rumo na Espanha. De acordo com o portal espanhol "El Periódico de Aragón", o meio-campista, de 20 anos, do Millonarios, da Colômbia, está perto de acertar contrato por empréstimo com o Real Zaragoza, da segunda divisão espanhola.

Ainda de acordo com o portal, a negociação ocorre pela relação entre o francês Joseph Oughourlian, acionista majoritário do Millonarios, com o colombiano Gustavo Serpa, que faz parte do grupo que comprou recentemente a maior parte das ações do Zaragoza.

Com a camisa do Millonarios, Daniel Ruiz, que é considerado uma das maiores revelações do futebol colombiano, disputou 27 jogos, marcou cinco gols e fez duas assistências na última temporada.