John Textor, dono da SAF do Botafogo, segue em busca de reforçosVitor Silva / Botafogo

Publicado 03/07/2022 14:12

Luis Henrique, do Olympique de Marselha Divulgação Rio - O Botafogo definiu seu principal alvo para reforçar o ataque. Trata-se do atacante Luis Henrique, do Olympique de Marselha-FRA, velho conhecido da torcida alvinegra. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o Glorioso já apresentou uma proposta para contratar o jogador de 20 anos.

A ideia inicial do Botafogo é um empréstimo de um ano, ou seja, até o fim do primeiro semestre de 2023. A oferta do Glorioso foi considerada satisfatória do ponto de vista financeiro e o atacante analisa a situação junto de seu estafe. O atleta tem sondagens de alguns clubes da Europa, o que pode ser um entrave.

Revelado pelo Botafogo, Luis Henrique foi a maior venda da história do clube. Em 2020, foi negociado com o Olympique de Marselha por € 8 milhões (R$ 25 milhões à época).