Lucas Piazon teve boa atuação na vitória do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 03/07/2022 19:30

Rio - O Botafogo seguirá com desfalques na partida contra o Bragantino, nesta segunda-feira, no Nabi Abi Cheddi, pelo Brasileirão. Diego Gonçalves, que voltou a sentir dores no jogo contra o América-MG, Erison com uma lombalgia, e Lucas Piazon, com um problema no ombro, seguem fora.

A boa notícia é a volta do meia Lucas Fernandes, recuperado de um problema físico. Além dele, Víctor Cuesta e Luís Oyama, que desfalcaram o time contra o América por já terem jogado a Copa do Brasil por outras equipes, também estão de volta.

Veja os relacionados:

Goleiros: Diego Loureiro, Douglas Borges e Gatito Fernández



Laterais: Daniel Borges, Hugo e Saravia



Zagueiros: Kanu, Klaus, Lucas Mezenga, Philipe Sampaio e Victor Cuesta



Volantes: Del Piage, Kayque, Luís Oyama, Patrick de Paula e Tchê Tchê

Meias: Lucas Fernandes



Atacantes: Daniel Cruz, Jeffinho, Matheus Nascimento, Rikelmi e Vinicius Lopes