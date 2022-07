Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/07/2022 19:18

Rio - O Botafogo está escalado para o confronto com o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira (04), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De volta ao comando do time no Brasileirão após cumprir suspensão no clássico contra o Fluminense, o técnico Luís Castro ainda não pode contar com alguns de seus principais jogadores, como o atacante Erison, o meia Chay e o volante Lucas Piazon.

Com isto, o treinador português definiu sua equipe da seguinte forma: Gatito Fernández, Saravia, Kanu, Philipe Sampaio, Víctor Cuesta e Hugo; Patrick de Paula, Kayque e Lucas Fernandes; Vinícius Lopes e Matheus Nascimento. No banco de reservas, estão a disposição: Diego Loureiro, Douglas Borges, Tchê Tchê, Daniel Borges, Del Piage, Rikelmi, Daniel Cruz, Lucas Mezenga, Klaus, Jeffinho e Luís Oyama.