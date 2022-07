Patrick de Paula - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/07/2022 17:30

Rio - No mês de junho, integrantes da Fúria Jovem, uma das torcidas organizadas do Botafogo, invadiram o Espaço Lonier, Centro de Treinamento onde o clube concentra os trabalhos do elenco profissional, para cobrar os jogadores. Agora, cerca de 20 dias depois vem a luz uma das supostas conversas entre os torcedores e o jogador Patrick de Paula, um dos atletas mais cobrados na oportunidade. Em entrevista ao FogoCast, Kinteiro, presidente da Fúria Jovem, garantiu que o ex-jogador do Palmeiras teria desafiado os torcedores. Quando questionado sobre o excesso de baladas, Patrick de Paulo não teria se mostrado nenhum pouco intimidado.

"Vou continuar bebendo do mesmo jeito. Se vocês me encontrarem na balada vocês vão me bater, e eu não vou sair do clube. Vou continuar recebendo do mesmo jeito", teria afirmado o jogador, segundo o presidente da Fúria Jovem.



A negociação de Patrick de Paulo custou 6 milhões de euros (R$ 32,69 milhões) ao Botafogo, por 50% dos direitos do jogador. O clube de General Severiano ainda tem a opção de comprar mais 20% pagando 3,5 milhões de euros (R$ 19,07 milhões, na cotação atual) aos paulistas.