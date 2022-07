Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 04/07/2022 22:03

O Botafogo não fez uma exibição de gala, com um desempenho tecnicamente e taticamente fraco, mas conseguiu, mesmo assim, vencer o Red Bull Bragantino for de casa, por 1 a 0, com gol de Vinicius Lopes. O lado triste do jogo para o Alvinegro foi a lesão de Kayque, um dos destaques do time nos últimos jogos. O volante torceu o joelho direito e deixou o campo chorando.

O resultado do primeiro tempo, um empate, sem gols, foi justo para um jogo bem morno em Bragança Paulista. O time da casa foi melhor na primeira etapa, teve maior posse de bola e dificultou a construção de jogadas do Botafogo. A melhor chance do Red Bull Bragantino ocorreu em um cabeceio de Alerrandro, que obrigou Gatito a fazer uma grande defesa, aos 18 minutos. Faltou, no entanto, mais velocidade e precisão para chegar com mais perigo.

Repleto de desfalques, o Alvinegro apresentou muitas dificuldades na primeira etapa. Referência no ataque, Matheus Nascimento ficou isolado demais e recebeu poucas bolas em condições para finalizar. Lucas Fernandes foi o destaque da equipe com jogadas individuais e chutes de fora da área. Para piorar a situação do Alvinegro carioca, Kayque sentiu uma torção no joelho direito e teve de ser substituído aos prantos, muito emocionado.

O segundo tempo foi mais agitado e teve bola na rede. O primeiro foi do Botafogo, que esteve melhor dos 15 minutos iniciais da segunda etapa. Em cobrança de falta na intermediária do Red Bull Bragantino, aos 18 minutos, a bola sobrou para Léo Ortiz. Na hora de tirar, o zagueiro deu nos pés de Vinícius Lopes, que acertou o gol e abriu o placar.

Aos 24 minutos, o Botafogo comemorou mais uma vez, mas dessa vez foi pela arbitragem anular um gol do Red Bull Bragantino. Hyoran cobrou falta no lado esquerdo do ataque, Natan cabeceou de costas e encobriu Gatito. Mas, depois de análise do Var, perceberam que o zagueiro estava em impedimento.

Depois disso, o jogo esfriou mais ainda e não teve mais lances de perigo na partida. O Botafogo, com vantagem no placar, recuou para segurar a vitória. O Red Bull Bragantino pressionou, mas não conseguiu passar pelo forte setor defensivo do time carioca.

Com a vitória, o Botafogo termina a 15ª rodada na nona colocação, com 21 pontos. O próximo jogo será no domingo, às 19h, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. Com a semana livre, Luis Castro e seus membros vão trabalhar para recuperar atletas que estão no Departamento Médico.