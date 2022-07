Luis Castro - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 05/07/2022 09:00

Rio - Após duas derrotas seguidas, o Botafogo voltou a vencer na temporada. Contra o Bragantino, fora de casa, o clube carioca teve dificuldades, mas levou a melhor em partida pela Série A. A atuação não teve grande brilho, mas Luis Castro ressaltou a importância dos três pontos em meio aos desfalques que o Glorioso vem tendo.

"Temos vindo sofrendo muito nos últimos tempos, com muitas lesões e alguns castigos também. O departamento médico está com um trabalho intenso para recuperar atletas. Hoje, recuperaram muito bem o Lucas Fernandes. Dou parabéns aos jogadores pela forma como se entregaram. O futebol nem sempre é bem jogado, mas sempre exige dedicação dos jogadores", afirmou.

Entre os méritos do resultado conquistado, o treinador fez elogios em relação ao sistema defensivo. O português enxergou evolução dos seus jogadores neste setor.

"Estamos cometendo um erro nos corredores e precisávamos explorar melhor, principalmente, as subidas do Hugo. O Saravia tinha companhia quando subia ao ataque, mas o Hugo estava livre, e não aproveitamos tão bem no primeiro tempo. Outra coisa fundamental era acompanhar a viagem da bola, pegar a segunda bola. Nós ficamos espaçados e demorávamos a alcançar. Depois, conseguimos diminuir mais os espaços", disse.