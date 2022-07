Philipe Sampaio estreou pelo Botafogo na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela semifinal do Cariocão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/07/2022 15:41

O Botafogo voltou a vencer no Brasileirão ao bater o RB Bragantino por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, com gol de Vinícius Lopes. Com o triunfo, a equipe carioca ganhou ânimo para a sequência da temporada e soma 21 pontos, a três do G6. O duelo também foi marcante para o zagueiro Philipe Sampaio, que voltou a atuar por 90 minutos.

O defensor utilizou sua rede social para agradecer à família pelo apoio e ao Departamento Médico do clube pela recuperação. Vale lembrar que o jogador sofreu uma lesão do ligamento colateral medial do joelho direito na partida contra o Juventude e ficou de fora da equipe por mais de um mês.

"Dúvida, medo, resiliência, injustiça, dois meses esperando por esse momento. Jogar 90 minutos depois de uma lesão grave. Obrigado minha família, amigos e aos médicos do Botafogo. Deus é fiel!", postou o zagueiro em seus stories no Instagram.



O jogador não atuava em uma partida por 90 minutos desde o dia primeiro de maio, quando o Botafogo mediu forças com a equipe gaúcha, no Nilton Santos. Nesta segunda, ele foi titular no lugar do argentino Joel Carli, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Diante do Internacional, ele foi expulso logo no início do jogo, em um lance que gerou polêmica. Apesar de sua ausência, a equipe se superou e conseguiu uma virada épica sobre o Colorado com um gol aos 52 minutos. Primeiro reforço da 'era Textor', o zagueiro busca seu espaço no time comandado por Luís Castro.