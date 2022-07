Saravia disputa bola no Nabizão - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Saravia disputa bola no NabizãoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/07/2022 15:07

Rio - Apesar da vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Bragantino, no Nabizão, na última segunda-feira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Milton Leite se revoltou com o desempenho da partida. Nesta terça-feira, durante o programa "Redação SporTV", do Grupo Globo, o narrador criticou a atuação das duas equipes e também da arbitragem.

"O jogo foi horroroso do ponto de vista tático e técnico, foi um lixo de jogo. No intervalo eu estava assistindo aos melhores momentos, falei “acho que estou jogando fora duas horas da minha vida preciosa”. O primeiro tempo foi muito ruim, o segundo animou com uma série de lances, VAR, mas o jogo foi horroroso", afirmou Milton Leite no 'Redação SporTV'.



"Acho que o jogo só não foi trágico do ponto de vista de quem está assistindo porque teve três acionamentos do VAR, gol do Botafogo, gol anulado. Deu uma animada no jogo. Mas a bola que jogaram Bragantino e Botafogo foi de doer", completou.

"O VAR no Brasil não percebeu ainda que foi instituído para lances de erro claro do juiz. No pênalti de ontem, pode até alguém achar que foi, mas não foi erro claro. Essa é a filosofia do VAR, chamar para coisa gritante, que não viu, que estava encoberto. Claramente o jogador do Bragantino se joga, não dá para considerar pênalti. Não dá para chamar para qualquer dúvida, é para injustiças muito grandes", concluiu.

O próximo confronto do Botafogo será no domingo (10) contra o Cuiabá, às 19h, na Arena Pantanal, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Alvinegro ocupa a nona colocação e soma 21 pontos.