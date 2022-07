logo Rede Globo - logo Rede Globo

Publicado 05/07/2022 14:56

Rio - Com oito jogadores no departamento médico por lesões, o Botafogo vem se movimentando para conseguir reforços para a equipe. No entanto, para o comentarista da Globo, Paulo Vinícius Coelho, o Alvinegro precisa ter como principal foco a aquisição um Centro de Treinamento pronto. O time vem treinando no CT Lonier, local em que o treinador Luís Castro já fez duras críticas, e comparou com um estacionamento pelo piso duro.

"Essas lesões contínuas… O Diego Gonçalves entrou bem contra o América-MG na Copa do Brasil, jogou 18 minutos e saiu machucado com a mesma lesão. Isso dá a noção de que a grande contratação do Botafogo é o Centro de Treinamento. Não é só o terreno do jogo, de treino, é o equipamento, o que vai fazer a manutenção do jogador", afirmou PVC, no "SporTV News".

Com obras no Campo Anexo do estádio Nilton Santos, o acionista majoritário do Glorioso, John Textor fez visitas em diversos terrenos buscando oportunidades que solucionassem o problema o mais rápido possível.

O clube chegou a procurar a alternativa de treinar no Centro de Futebol Zico (CFZ), mas não concluiu o negócio. Além disso, a mudança de local de treinos gerou o distanciamento entre os departamentos do clube, já que o Lonier fica na zona oeste do Rio, longe da estrutura que já existia no Nilton Santos.