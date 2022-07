Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luis CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 05/07/2022 16:03

Rio - Apesar da vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, em partida fora de casa e válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador Luís Castro fez reclamações durante entrevista coletiva. O português criticou o árbitro de vídeo por atitudes que, em sua opinião, tumultuaram o jogo.

"Como um VAR pode pedir ao árbitro para ver um lance em que não existe dúvida nenhuma? Coloca o árbitro em dificuldades, as equipes, o público... Está ali, serenamente, analisando pela câmera. O futebol precisa de um VAR do VAR", apontou.

O duelo entre as equipes teve dois gols do clube paulista anulados, sendo um deles apontados como legal pelo treinador do Bragantino, Maurício Barbieri. Além disso, ele também criticou a arbitragem por não ter marcado um pênalti a favor de sua equipe.