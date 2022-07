Júnior Urso - Bruno Cantini/Atlético-MG

Publicado 05/07/2022 19:18

Rio - O Botafogo tem um novo alvo no mercado da bola. Trata-se do volante Júnior Urso, ex-Atlético-MG e Corinthians. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Glorioso ofereceu três anos de contrato e o mesmo salário que o jogador ganha atualmente no Orlando City, dos Estados Unidos.

Apesar do interesse do Botafogo, a negociação não é simples. O Orlando City conta com Júnior Urso e quer permanecer com o atleta até 2024. O atual vínculo vai até o fim de 2022, mas pode ser renovado por mais um ano caso o clube da MLS deseje.

Júnior Urso defende o Orlando City desde 2020, quando deixou o Corinthians. Na atual temporada, disputou 22 partidas e marcou três gols.