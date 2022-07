John Textor, acionista do Botafogo - Vito Silva / Botafogo

Publicado 05/07/2022 20:54

Rio - O Botafogo fez uma nova consulta pelo volante Rafael Carioca, de 33 anos, do Tigres, do México. De acordo com o jornalista Matheus Medeiros, do "Canal do Medeiros", do YouTube, o meio-campista tem mais um ano de contrato com o clube mexicano e a multa rescisória ainda é um entrave para o Alvinegro. O clube carioca tentará evitar o pagamento pela transferência do jogador.

Botafogo faz nova consulta por Rafael Carioca Foto: KARIM JAAFAR/AFP

Além de Rafael Carioca, o jornalista afirmou que Luiz Gustavo, do Fenerbahçe, da Turquia, rejeitou o Botafogo. O volante, de 34 anos, ainda tem mais um ano de contrato com o clube turco, que é treinado por Jorge Jesus. O Alvinegro busca por um volante experiente para encorpar o meio-campo de Luís Castro.

No próximo domingo (10), o Botafogo enfrenta o Cuiabá, às 19h, na Arena Pantanal, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa a nona colocação e soma 21 pontos.