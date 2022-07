Martín Ojeda está na mira do Botafogo - Divulgação/Godoy Cruz

Publicado 05/07/2022 20:10

Rio - Após a negativa com Eran Zahavi, o Botafogo volta ao mercado da bola em busca de um atacante. No entanto, desta vez, o clube irá em buscas de jogadores que atuem na América do Sul. Um dos alvos de John Textor e cia, inclusive, já está definido. Trata-se do atacante Martín Ojeda, do Godoy Cruz, da Argentina. A informação foi publicada primeiramente pelo LANCE, e confirmada em seguida pela reportagem do Jornal O Dia.

No entanto, o Glorioso entende que a negociação não será fácil, pois envolverá altas cifras. Aos 23 anos, o jogador é considerado uma das maiores joias do Campeonato Argentino atualmente, além de ser um dos principais destaques da equipe do Godoy Cruz.

Caso a negociação com o Botafogo se concretize, o atacante chegará para o quinto clube de sua carreira. Antes, Martín Ojeda defendeu quatro equipes, todas argentinas: Ferro, Racing Club, Huracán e o próprio Godoy Cruz. Na atual temporada, o jogador disputou 21 partidas, marcou seis gols e deu cinco assistências para seus companheiros, tendo uma média de 88 minutos em campo por partida.