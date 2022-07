Erison em ação pelo Botafogo - CELSO PUPO/ESTADÃO CONTEÚDO

Erison em ação pelo BotafogoCELSO PUPO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/07/2022 16:49

'El Toro' tem tudo para fechar um novo contrato com o Botafogo. O clube encaminhou um acordo para adquirir Erison de forma definitiva. Pequenos detalhes que devem ser resolvidos nos próximos dias separam o final feliz entre as partes e há muito otimismo para que o camisa 89 continue vestindo alvinegro.



Erison chegou ao Botafogo no começo do ano junto ao XV de Piracicaba após ser adquirido junto a um grupo de empresários. Ele estava cedido ao Alvinegro por dois anos e o clube, inicialmente, tinha apenas 10% do atleta. No começo do mês passado, o Glorioso havia adquirido mais 30% dos direitos do atacante.



Agora, o Botafogo tem conversas avançadas para Erison ser, enfim, um jogador em definitivo do clube. O jogador vai assinar um contrato até 2025 com o Alvinegro e a multa rescisória, atualmente de 5 milhões de euros (R$ 27,6 milhões), terá um aumento considerável.

O próprio jogador havia afirmado, em entrevista ao LANCE!, que o torcedor poderia "ficar tranquilo" quanto a renovação do contrato. A vontade do jogador era estender o vínculo com o Botafogo. O clube também ficará com a maior parte dos direitos econômicos do atleta.



Erison chegou ao Botafogo após se destacar pelo Brasil de Pelotas na reta final da última Série B. Ele tem 14 gols e três assistências em 26 jogos pelo Alvinegro na temporada.