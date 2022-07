Carlos Eduardo acerta com Botafogo - Foto: Divulgação/Al Hilal

Rio - Em busca de reforços, o Botafogo encaminhou a contratação de Carlos Eduardo, de 32 anos, que estava no Al-Ahli, da Arábia Saudita, mas rescindiu o contrato e ficou livre no mercado para acertar com o Alvinegro. O meia-atacante deve assinar vínculo com o clube carioca até dezembro de 2024. A informação é do jornalista Marcelo Hazan, do portal "Uol Esportes".

Vale lembrar que o meia-atacante foi eleito o terceiro melhor jogador do Mundial de Clubes de 2019, quando atuava pelo Al Hilal. O atacante Salah do Liverpool, ficou em primeiro, e Bruno Henrique, do Flamengo, ficou na segunda posição.

Na disputa pelo Mundial, Carlos Eduardo foi titular do Al Hilal na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, pela semifinal, e marcou um gol no empate por 2 a 2 contra o Monterrey quando disputou o terceiro lugar. No entanto, o clube mexicano venceu o confronto nos pênaltis. O meia-atacante tem passagens por Fluminense, Ituano e Barueri.