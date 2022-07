John Textor, dono da SAF do Botafogo, segue em busca de reforços - Vitor Silva / Botafogo

John Textor, dono da SAF do Botafogo, segue em busca de reforçosVitor Silva / Botafogo

Rio - O Botafogo fez uma sondagem para saber a situação do atacante Leandro Damião, de 32 anos, que estendeu o seu contrato recentemente com o Kawasaki Frontale, do Japão, até janeiro de 2023. Com passagem pelo Flamengo e Seleção Brasileira, o veterano entrou na mira do Alvinegro para a sequência desta temporada. A informação é do portal "Goal".

Leandro Damião Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Além do Botafogo, o Boca Juniors também entrou na disputa pelo atacante. Ainda de acordo com portal, Leandro Damião não descarta o retorno ao Brasil. Com a camisa do Kawasaki, o jogador disputou a última temporada e somou 31 gols e dez assistências em 48 partidas. Neste ano, foram cinco gols em 24 jogos, sendo 18 como titular do clube japonês.

Leandro Damião está no Japão desde 2018 após deixar o Internacional, emprestado pelo Santos. Além desses dois clubes, o atacante também teve passagens pelo Cruzeiro, Flamengo e Real Betis, da Espanha.