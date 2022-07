Rafael, lateral-direito do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

06/07/2022

Rio - O Botafogo teve boas notícias no treino desta quarta-feira, no Espaço Lonier. O lateral Rafael e o meia Lucas Piazon, que estavam afastados por lesão, voltaram a trabalhar com o elenco e estão mais perto de retornarem aos gramados.

Piazon teve uma lesão no ombro por conta da confusão após a virada épica sobre o Internacional, no Beira-Rio. Ele teve um deslocamento e acabou perdendo os jogos contra Fluminense (estava expulso), América-MG e Red Bull Bragantino.

Já Rafael se recupera de uma lesão bem mais grave. O lateral rompeu o tendão de Aquiles em sua estreia como titular pelo Glorioso, no primeiro jogo do Campeonato Carioca, contra o Boavista.

A tendência é que Lucas Piazon seja relacionado já para a partida do próximo domingo, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, enquanto a expectativa é ter Rafael à disposição em agosto.