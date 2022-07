Erison - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/07/2022 15:34

Rio - De acordo com informações do jornal turco "Yenisafak Spor", os torcedores do Botafogo podem ficar tranquilos em relação ao futuro de Erison. O empresário do atacante, Ronaldo Lucato, afirmou que o "Toro" assinou um novo vínculo com o clube carioca até 2025.

"Não recebemos nenhuma proposta do Fenerbahçe. Erison estendeu seu contrato com o Botafogo até 2025", disse o agente ao jornalista Ömer Çelikbasli, do “Yenisafak Spor”.

Contratado pelo Botafogo no começo do ano após se destacar pelo Brasil, de Pelotas, na Série B de 2021, o atacante, de 23 anos, é o artilheiro do clube carioca na temporada. Ele entrou em campo em 26 jogos, fez 14 gols e deu três assistências.

Uma das preocupações que o clube carioca tinha em relação a Erison era a multa rescisória do vínculo do atacante com o Botafogo. O valor para equipes do exterior era de 5 milhões de euros (R$ 25,6 milhões) e R$ 20 milhões para equipes do Brasil. O Glorioso tinha receio desse valor ser pago pelo Fernabahçe ou outro clube do exterior. A publicação não revelou os moldes do suposto novo vínculo de Erison com o clube carioca.