Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o Botafogo segue interessado em Daniel Ruiz. De acordo com informações do jornalista Pipe Sierra, o Glorioso teria sinalizado com a possibilidade de oferecer 4,1 milhões de dólares (cerca de R$ 22,2 milhões) pelo jovem do Millonarios.

O meia, de 20 anos, é considerado uma grande promessa do futebol colombiano. O Glorioso teria realizado uma proposta de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,22 milhões) que teria sido recusada pelo Millonarios. O clube desejaria 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões).

Revelado pelo Fortaleza, da Colômbia, Ruiz chegou ao Millonarios no ano passado e logo se firmou na equipe titular. Ao todo, o jovem tem 72 partidas, marcou nove gols e deu nove assistências com a camisa do clube colombiano.