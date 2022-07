Kayque agradece apoio da torcida do Botafogo após sentir lesão no joelho direito - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/07/2022 18:28

Rio - O volante Kayque, de 21 anos, agradeceu o apoio da torcida, nesta quinta-feira (7), em suas redes sociais, e projetou o retorno aos gramados mais forte após sentir lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O meio-campista sofreu a contusão contra o Bragantino, na última segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Revelado pelo Nova Iguaçu, o jovem atleta pertence ao Alvinegro e tem contrato até 2025.

"Queria agradecer a todos que se preocuparam comigo nos últimos dias. Como sabem, sofri uma lesão em nossa última partida e acabei impossibilitado de ajudar meus companheiros em campo. Saí com dores e com uma tristeza grande, mas com a esperança de que nada mais grave seria. Infelizmente, após exames, foi constatada uma lesão no ligamento cruzado do meu joelho direito e vou precisar passar por cirurgia", disse Kayque no Instagram.

"Chateado por ficar de fora em uma fase importante para o Botafogo e ter que enfrentar isso em meio ao meu melhor momento, de evolução como homem e atleta, mas desde já confio que terei uma recuperação de alto nível para voltar ainda mais forte. Já iniciei o tratamento e vou ter muita disciplina em todas as etapas deste processo. Deus sabe de todas as coisas, minha fé permanece intacta, assim como a certeza que vou dar muitas alegrias para essa torcida que tanto me apoia. Tamo junto!. “Uma pedra no caminho de um guerreiro não pode pará-lo", completou.