Carlos Eduardo acerta com BotafogoFoto: Divulgação/Al Hilal

Publicado 07/07/2022 14:54

Rio - Carlos Eduardo é jogador do Botafogo. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o clube resolveu as últimas pendências e fechou a contratação do meia-atacante, de 32 anos, que estava no Al-Ahli, da Arábia Saudita. Ele já pode ser anunciado pelo Glorioso.

Velho conhecido do técnico Luís Castro, com quem trabalhou no Porto entre 2013 e 2014, Carlos Eduardo assinará com o Botafogo até o fim de 2024. Ele será o terceiro reforço do clube nesta janela, que já teve as chegadas do lateral-esquerdo Marçal e de Jacob Montes, do Crystal Palace.

Carlos Eduardo disputou 13 jogos pelo Al-Ahli na temporada, marcando cinco gols. O brasileiro se destacou no Mundial de Clubes, em 2019, quando recebeu a bola de bronze.