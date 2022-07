Raí é um dos destaques da base alvinegra - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/07/2022 14:03

Rio - Um dos destaques das categorias de base, o meia Raí terá seu contrato renovado com o Botafogo até o fim de 2025, além de uma valorização salarial proposta no acordo. O vínculo do atleta com o Glorioso se encerraria no mês de dezembro, mas as partes finalmente chegaram a um acordo. A informação é do jornalista Matheus Mandy.

Raí chamou atenção da diretoria alvinegra ainda no início do ano com suas exibições na Copinha e logo foi integrado ao elenco profissional para a disputa do Campeonato Carioca. O meia chegou a ser titular do time principal em algumas oportunidades, mas voltou para o sub-20.

O atleta canhoto de 20 anos é avaliado internamente pelo clube como 'peça de grande valor' e se junta aos outros jovens que também renovaram seus contratos recentemente, como Juninho, atualmente no 'Time B' e Kayque, destaque do plantel comandado por Luís Castro.