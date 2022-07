Botafogo anuncia renovação de Raí até 2025 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo anuncia renovação de Raí até 2025Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/07/2022 15:29 | Atualizado 07/07/2022 15:30

Rio - O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (7) a renovação de contrato do meio-campista Raí, de 20 anos, até 2025. O jogador é um dos destaques das categorias de base do Alvinegro, e está no clube carioca desde 2014. O jovem atleta se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Após o torneio, foi promovido para o elenco profissional, e chegou a marcar um gol na vitória por 4 a 2 sobre o Madureira, pelo Campeonato Carioca.

"Estou muito feliz por esse momento na minha vida, pelo clube estar depositando essa confiança no meu futebol e por fazer parte desse novo momento do Botafogo, clube que estou desde o Sub-12. Me sinto muito motivado para recompensar tudo dentro de campo", disse Raí.



"É um atleta que fez por merecer essa extensão do contrato e que temos certeza que ainda vai entregar muito ao Botafogo. Já correspondeu quando foi preciso no profissional e sempre foi destaque em suas categorias. Estamos muito satisfeitos de manter o Raí conosco por mais três anos", destacou Tiano Gomes, gerente geral da base do Botafogo.