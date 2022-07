Lucas Fernandes em atividade pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/07/2022 12:02

Rio - O CT Lonier está sendo alvo de duras críticas pelas más condições de treinamento. Recentemente, o treinador do Botafogo, Luis Castro, comparou o local com um estacionamento pelo piso duro. No entanto, em entrevista coletiva desta sexta-feira, o meio-campista Lucas Fernandes apontou melhora na estrutura e elogiou esforço da equipe para adequar o espaço.

"O staff tem trabalhado bastante nisso, para melhorar nossa estrutura, deixar jogadores o mais confortáveis possível, dando jeito nisso. Nosso campo aqui já está muito melhor. Críticas construtivas são válidas, para melhorar", afirmou.

Após um mês de afastamento por lesão, Lucas celebrou o retorno aos gramados na vitória sobre o Bragantino, mas lembrou que sua evolução dentro de campo depende de uma maior sequência de partidas.

"Feliz por ter retornado à equipe, poder estar ajudando dentro de campo. Quero exaltar o trabalho de todo o staff, fisioterapia, que me deixaram em condições para o jogo, em busca do melhor ritmo. Fico feliz por ter suportado o jogo todo e ajudado. Retornar de uma lesão sempre é muito difícil, seja pouco ou muito tempo, você perde ritmo de jogo. A partida foi intensa, nossa equipe esteve ligada, não tem jogo melhor para retornar. Acredito ter voltado bem, ajudado minha equipe e mais feliz ainda pela vitória", pontuou.