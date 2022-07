John Textor, dono da SAF do Botafogo, segue em busca de reforços - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/07/2022 12:39

Tiquinho Soares Divulgação Rio - Bastante ativo no mercado de transferências, o Botafogo tem um novo alvo. De acordo com o jornalista grego Giannis Chorianopoulos, o Glorioso está interessado na contratação do atacante Tiquinho Soares, do Olympiacos-GRE.

Tiquinho, de 31 anos, atuou apenas em clubes de menor expressão no Brasil. Na Europa, viveu a melhor fase de sua carreira no Porto, entre 2017 e 2020. Em Portugal, ainda atuou no Nacional e no Vitória de Guimarães.

No Olympiacos desde a última temporada, Tiquinho Soares disputou 47 jogos e marcou 14 gols. O brasileiro tem contrato com o clube grego até 2024.