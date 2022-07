Martín Ojeda está na mira do Botafogo - Divulgação/Godoy Cruz

Publicado 08/07/2022 16:50

Rio - O Botafogo está próximo de acertar a contratação do atacante argentino Martín Ojeda, que atualmente defende o Godoy Cruz. Segundo o "ESPN", apenas alguns detalhes separam o atleta do Glorioso. Aos 23 anos, o jogador é considerado uma das principais joias do Campeonato Argentino, e foi o primeiro plano de John Textor após as negociações com Eran Zahavi melarem.

Ainda segundo o portal, a negociação deve ser concluida no começo da próxima semana, quando os representantes de Ojeda chegarão ao Rio de Janeiro, e se reunirão com a diretoria do Glorioso, para concluir os últimos detalhes.

Para contratar Martín Ojeda, o Botafogo conseguiu vencer a concorrência de dois clubes europeus: O Dínamo Zagreb, da Croácia, e o Valência, da Espanha. Ambos se interessaram no atacante, e chegaram a fazer propostas, mas o argentino e seu estafe optaram por escolher a ida para o clube de General Severiano.

Martín Ojeda foi o principal nome do Godoy Cruz nas últimas temporadas. Em 2022, o jogador esteve em campo em 21 oportunidades, marcando seis gols e dando oito assistências para seus companheiros, tendo uma média de 88 minutos em campo por partida.