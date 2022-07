Botafogo encaminha contratação de Luís Henrique por empréstimo - Foto: FRANCOIS NASCIMBENI/AFP

Publicado 08/07/2022 16:25

Rio - O Botafogo acertou a contratação de Luís Henrique, de 20 anos, por empréstimo junto ao Olympique de Marselha, da França, nesta sexta-feira (8). O acordo pelo jogador consiste no pagamento de 500 mil euros (R$ 2,7 milhões), com opção de compra fixada em 6,5 milhões de euros (R$ 35 milhões), e pode se tornar obrigatória mediante metas atingidas. A informação é do jornalista Marcelo Hazan, do portal "UOL Esportes".

O Botafogo disputou a contratação de Luís Henrique com o Flamengo, que desistiu da negociação após o Olympique de Marselha insistir em um empréstimo com obrigatoriedade de compra. No entanto, o Rubro-negro planejou uma oferta com opção de compra.

Antes de encaminhar a contratação com o Botafogo, Luís Henrique também estava na mira do Nantes, da França, segundo o agente do atacante, Cristiano Manica. Revelado pelo Alvinegro, o jogador foi vendido ao Olympique de Marselha por 4 milhões de euros, em 2020.