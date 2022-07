Suárez, atacante da seleção uruguaia - AFP

Publicado 08/07/2022 17:00

Rio - Em busca de uma grande estrela para o segundo semestre, o Botafogo voltou a sondar Luis Suárez. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, apesar do desejo alvinegro, o patamar salarial do uruguaio estaria bem distante das possibilidades do clube carioca.

O uruguaio, de 35 anos, está de saída do Atlético de Madrid. Recentemente, o River Plate chegou a negociar com ele, mas a eliminação precoce nas oitavas de finais da Libertadores encerrou o sonho do clube de Buenos Aires de contratar o artilheiro.

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, Suárez foi para o futebol holandês em 2006. No ano seguinte chegou ao Ajax e começou a se destacar internacionalmente. Presente na Copa de 2010, quando o Uruguai foi semifinalista, o atacante chamou a atenção do Liverpool. Seu principal momento em clubes na Europa foi ao lado de Messi e Neymar no Barcelona. O trio "MSN" teve como ponto alto a conquista da Liga dos Campeões em 2015.

Em 2020, Suárez deixou o Barça e acertou com o Atlético de Madrid. Na penúltima temporada, o uruguaio foi o principal destaque da conquista do título espanhol pela equipe de Simeone. Na última temporada, o atacante atuou em 45 jogos, fez 13 gols e deu três assistências.