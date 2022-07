Luis Castro - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 11/07/2022 09:16

Rio - Criticado por sua escalação na derrota do Botafogo por 2 a 0 para o Cuiabá, no último domingo, Luís Castro explicou suas escolhas ao fim da partida. O treinador português explicou que suas opções para mexer na equipe estão limitadas neste momento.



"Muitas vezes eu ouço vocês (jornalistas) dizerem para mudar o rumo do jogo, mas com quem se faz? Tenho que resolver, sou o treinador, mas precisamos analisar o jogo a fundo. Vamos aumentar o número de jogadores no ataque, ok. Mas vamos usar jogadores que não estão preparados? Que têm qualidade, mas ainda não estão preparados", disse Castro.



"Esse é o nosso problema, e mesmo assim estamos somando pontos, estamos no meio da tabela, e toda a nossa gente aqui acredita. No momento de fragilidade, estamos todos unidos. E vamos ter mais momentos difíceis pela frente", completou.



Apesar da derrota e da atuação ruim, o treinador português alertou para a campanha segura que o Glorioso tem feito dentro do Brasileirão.



"A verdade é que estamos debilitados e sem nossa máxima força. Vamos ter que alterar um conjunto de coisas e recorrer a processos alternativos. Agora, é natural que isso provoque desconfiança. Eu continuo a perceber que estamos em um caminho difícil. No global, vamos sobrevivendo ao campeonato. Não fazemos o campeonato que queríamos, mas o campeonato possível. Temos fragilidades e iremos resolver, assim como foi nas outras vezes", afirmou.



Agora, o Botafogo tenta virar a chave para conseguir um "milagre". O Alvinegro volta a campo na próxima quinta-feira, contra o América-MG, no Nilton Santos, no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, os mineiros venceram por 3 a 0.