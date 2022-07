Marlon Freitas, alvo do Botafogo - Heber Gomes/Atlético-GO

Marlon Freitas, alvo do BotafogoHeber Gomes/Atlético-GO

Publicado 10/07/2022 14:39 | Atualizado 10/07/2022 14:40

Rio - Após fechar a contratação do atacante Luís Henrique, o Botafogo pode estar próximo de acertar com mais um reforço. Trata-se do volante Marlon Freitas, do Atlético-GO, que vem sendo disputado por diversos clubes do Brasil. O Glorioso, inclusive, está vencendo uma corrida com Corinthians e São Paulo, e é o favorito para assinar com o jogador. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Ainda segundo o comunicador, fontes ligadas ao volante, de 27 anos, confirmaram as conversas avançadas do Glorioso com o estafe de Marlon. O jogador possui contrato com o Atlético-GO até dezembro deste ano, e já está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe.

O Botafogo não chegou a abrir conversas com o Atlético-GO para contratar o jogador ainda em 2022. Isto porque, Marlon Freitas já ultrapassou o limite de jogos pelo Dragão no Campeonato Brasileiro, então, de qualquer maneira, só estaria apto para jogar em outra equipe na próxima edição da competição.

O próprio presidente do clube goiano, Adson Batista, revelou, recentemente, que o jogador está próximo de fechar com um clube que não é do Rio Grande do Sul, nem de São Paulo. Ao que tudo indica, a futura equipe do volante deve ser o Botafogo.

Cria da base do Fluminense, Marlon Freitas foi um dos destaques do Atlético-GO nos últimos tempos. Na atual temporada, o volante esteve em campo em 37 oportunidades, marcando quatro gols e dando cinco assistências para seus companheiros. Ao todo, o jogador teve uma média de 82 minutos em campo por partida.